Sem CR7 e Messi, Higuaín escolhe os melhores atacantes da atualidade

Gonzalo Higuaín continua sua carreira na Major Soccer League após deixar para trás sua passagem pela Juventus. O argentino deu entrevista à 'ESPN', na qual se posicionou dizendo muitos nomes.

Quanto aos que se consideram os melhores atacantes do momento, 'Pipita' não falou de Cristiano Ronaldo, seja porque ficou de fora, seja porque não o considerava um atacante com tal nível.

“Atualmente os melhores atacantes são Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim está lá há muito tempo e na elite há 12 anos. Lewandowski, onde jogou, marcou e venceu”, disse o argentino.

Sobre Haaland, o jogador da Inter Miami disse ser "uma grande promessa" com "um grande futuro": "Ele me surpreendeu e é um grande atacante".

Mas para Higuaín há um atacante que está acima dos demais, embora já esteja aposentado. Trata-se de Ronaldo Nazário.

“E o melhor que, ironicamente falando, está no céu: Ronaldo Nazário. Eu sempre quis ser Ronaldo e copiá-lo”, continuou.

Como não poderia ser diferente, Higuaín concluiu com algumas palavras ao seu compatriota Leo Messi; “Messi é mágico e tudo é mais natural. Ele nasceu assim e está no DNA dele. Leo é único porque as coisas pelas quais todo mundo tem que lutar, ele as faz naturalmente".