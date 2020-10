Com dérbi à vista, Inter confirma novo caso de Covid-19

A Inter de Milão anunciou neste domingo que o inglês Ashley Young testou positivo para coronavírus, aumentando para seis o número de casos de contágio na equipe do técnico Antonio Conte, que está a menos de uma semana do clássico contra o Milan pelo Campeonato Italiano.

"A FC Internazionale Milano comunica que Ashley Young testou positivo para COVID-19 após teste realizado ontem em Appiano Gentile. O jogador inglês já está cumprindo os protocolos de isolamento em casa", publicou o clube italiano em comunicado oficial.

O positivo de Young se soma aos casos anunciados nos últimos dias envolvendo Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan, Milan Skriniar e Ionut Radu.

O protocolo de saúde aprovado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) prevê que, no caso de jogadores com resultados positivos para coronavírus, o clube afetado isole o infectado e submeta todo o seu plantel a testes. Aqueles com teste negativo podem continuar treinando e competindo na Serie A.