Everton Ribeiro será titular no Brasil pela primeira vez

A seleção brasileira encerra hoje a preparação para encarar a Venezuela, nesta sexta-feira (13), no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Com desfalques, Tite dará oportunidade a Everton Ribeiro, que pela primeira vez, comecará uma partida como titular da Canarinho.

O meia do Flamengo deixou boa impressão nos dois últimos jogos contra Bolívia e Peru, quando foi acionado pelo treinador, nas duas oportunidades, na segunda etapa dos jogos. Sem Coutinho e até mesmo Neymar, Tite precisa de alguém que tenha mais características de criar o jogo no meio-campo e, por isso, a chance para o Everton Ribeiro.

Esta será a primeira vez que o jogador do Flamengo começará uma partida como titular. Desde 2014, quando fez sua estreia pela seleção brasileira, Everton Ribeiro entrou em campo oito meses, mas nenhuma delas começando a partida.

A ideia de Tite para Ribeiro é dar liberdade para o jogador se movimentar no campo, seja puxando da direita para o meio, seja puxando da esquerda para o meio, podendo fazer uma espécie de "dobradinha" com Renan Lodi, que também poderá flutuar, principalmente mais no ataque.

Se Tite não contará com Neymar e Coutinho, tampouco com Casemiro. O jogador que foi cortado da Seleção dará vaga a Allan. O Brasil deve entrar em campo assim para enfrentar a Venezuela: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.

RETROSPECTO CONTRA A VENEZUELA

A seleção brasileira já enfrentou a "Viño Tinto" em 25 oportunidades com larga vantagem para os brasileiros. São 21 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. A Canarinho também balançou as redes da Venezuela 89 vezes e sofreu apenas 8 gols.