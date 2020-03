Dieta rígida e treinos em casa, um Gabigol ainda melhor

Artilheiro do Brasil e supercampeão na temporada passada, Gabigol começou o ano de 2020 voando. Por incrível que pareça, o atacante conseguiu, até agora, mostrar uma versão ainda melhor do goleador que foi em 2019. Consequentemente, recebeu mais uma oportunidade com o técnico Tite, o camisa 9 foi convocado para os primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.

Além dos gols, já são 9 em oito jogos, Gabriel tem se notabilizado pelos passes decisivos e as muitas participações em bolas na rede dos companheiros, como no segundo gol do Flamengo na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla. Desde o campo de defesa, o camisa nove fez lindo lançamento para Michael, que na sequência serviu Everton Ribeiro.

No final da Recopa Sul-Americana, as arrancadas, que infernizaram o sistema defensivo do Del Valle, que contava com um jogador a mais durante boa parte do jogo, mostrou a excelente forma física, o fôlego e a força de Gabigol neste início de temporada.

A potencialização desses atributos é apenas o resultado de uma grande dedicação do atleta, que treina várias horas por dia além do seu horário nas dependências do Flamengo.

"Ele treina três, quatro horas por dia fora do horário de treinos dele com o Flamengo", revelou Júnior Pedroso, sócio da empresa 4MM, responsável pela gestão de carreira de Gabigol.

Mas do que as atividades, Gabigol mantém uma rotina rígida, que além das atividades, envolve alimentação e a recuperação do atleta, que gosta de atuar o máximo de partidas possíveis. Desde janeiro, ele aderiu uma dieta pesada e cheia de restrições.

É tudo muito bem detalhado, para se ter uma ideia, o atacante só bebe suco de limão. Para as refeições, contratou uma cozinheira que atende a todas as suas necessidades e já não belisca sequer uma sobremesa, o que foi "dolorido" para o atleta ter que abrir mão, uma vez que doce era uma das coisas preferidas do jogador. Mas deu resultados, toda essa dedicação fez com que Gabriel mudasse a composição corporal, baixando o percentual de gordura em quase 5%.

Todos os processos de Gabigol são acompanhados de perto por Alex Evangelista, fisiologista contratado pelo atleta em janeiro e responsável por cuidar, dentre outros detalhes, da recuperação do atacante. Ambos trabalham juntos nos Jogos do Rio, em 2016. Em sua casa, o camisa 9 conta uma série de aparelhos que vão desde aqueles utilizados para drenagem linfática, aos que estimulam os músculos mais preguiçosos do corpo.

"Eu tenho que dar créditos para a família que está presente, o pai dele, sempre preocupado em tudo, em manter o bem estar, desde buscar um imóvel que atendesse bem a ele e ao treinamento dele. O Alex Evangelista, fisiologista, que o ajuda nos regenerativos e em toda a parte de recuperação fora do campo, toda a parte de regenerativo, a parte de alimentação acaba passando por ele também, todo esse trabalho para acelerar o processo de recuperação muscular do Gabriel passa pela mão dele", disse Junior Pedroso.