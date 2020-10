Com doblete e assistência, James continua brilhando no Everton

Não há ninguém que possa parar este Everton. A equipe de Carlo Ancelotti somou sua quarta vitória da temporada ao derrotar o Brighton & Holve Albion, que viu de camarote a enésima exibição de James.

O que a confiança faz em um jogador. De insultado no Santiago Bernabéu a ídolo no Goodinson Park, James Rodríguez marcou dois gols e deu uma assistência para liderar os 'toffees'.

Mas se James lidera, logo atrás tem Calvert-Lewin o seguindo. O sexto gol do atacante do Everton no início da temporada, desta vez para abrir o placar a cabeça.

Brighton reagiu bem e conseguiu empatar o jogo graças ao erro de Pickford. O goleiro 'toffee' pode perder a vaga na seleção por atuações como a deste sábado, em que errou ao pegar uma bola e deu o gol de presente para Maupay.

Quando tudo parecia destinado a terminar em empate ao passar pelo vestiário, o primeiro vislumbre de James apareceu. O colombiano colocou uma bola medida no primeiro pau que Yerry Mina cabeceou, voltando a dançar oito meses depois.

A exibição de James continuou durante o segundo tempo. Além da assistência ao compatriota, os gols pareceram fechar uma grande tarde, mais uma rodada e dois gols por sua conta.

James recuperou a bola e mandou para o gol com um voleio, com a ajuda inestimável de um Iwobi que desta vez serviu como garçom.

O 'cafetero' estava com fome de gol, que 18 minutos depois fez seu segundo gol para colocar o 4-1 com o qual ele iria condenar a partida. No final, o Brighton fez mais um gol, na última jogada, graças a Bissouma.

12 pontos de12 possíveis e a sensação de que o Everton, desta vez, pode atacar os 'Big 6' e lutar por posições mais altas do que na temporada passada.