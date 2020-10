Com pênaltis de Marinho, Santos vence o Grêmio; veja os gols

O Santos recebeu um Grêmio desfalcado e foi superior na Vila Belmiro. O Peixe terminou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 graças a gol de pênalti marcado por Marinho após o VAR flagrar toque de mão de Paulo Miranda.

O time de Renato Gaúcho voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva, mas demorou para que Diego Souza empatasse com boa finalização de primeira na entrada da área.

No entanto, o VAR voltou a agir para revisar lance dentro da área do Grêmio e viu um toque de Rodrigues em Marinho. Novo pênalti convertido pelo atacante, que chegou aos dez gols e é vice-artilheiro do campeonato, atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional.

A arbitragem voltou a ativar as telas e ainda expulsou David Braz por uma entrada dura no fim do jogo.

O resultado deixa o Santos com 24 pontos na sexta colocação, empatado com o Fluminense, que tem vantagem no número de vitórias. O Grêmio se mantém com 17 pontos e está no 11º lugar.

Na próxima quarta-feira , o Santos recebe o Atlético-GO pela 16ª rodada da competição. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Botafogo.