Com dois de Mbappé, PSG elimina o Lille da Copa da França

O líder e o více-líder do Campeonato Francês se enfrentaram nesta quarta-feira, mas em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da França.

Não houve o equilíbrio esperado. O Paris Saint-Germain, segundo colocado na Ligue 1, recebeu o Lille e garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0.

Quem abriu o placar foi Mauro Icardi, que teve de deixar a partida aos 34 minutos após sofrer um pisão. O argentino soma sete gols em 19 jogos disputados nesta temporada.

Kylian Mbappé fez os outros dois, com pênalti convertido pouco antes do intervalo e com cavadinha nos acréscimos da segunda etapa. Com isso, ele acumula 28 bolas na rede em 35 partidas em 2020-21.

Vale destacar que o goleiro Keylor Navas defendeu um pênalti cobrado por Yazici. Também chamou a atenção a presença de Neymar, em recuperação de lesão, acompanhando o jogo nas arquibancadas.