Com dois de Messi o Barcelona entra no G4

Athletic de Bilbao e Barcelona entraram em campo nessa quarta-feira em San Mamés em uma partida válida pela 2º rodada do Campeonato Espanhol, que foi adiada.

Quando a bola rolou, os donos da casa precisaram apenas de 3 minutos para inaugurarem o placar. Iñaki Williams foi lançado por Raúl Garcia, o atacante partiu em velocidade, limpou Lenglet e bateu sem chances para Ter Stegen.

O Barça não se intimidou e na jogada seguinte teve a chance de empatar, mas Dest parou em Unai Simón. Quem conseguiu superar o goleiro foi Pedri, aos 13'.

De Jong acreditou no cruzamento de Leo Messi e jogou na área para a chegada de Pedri, que sem marcação, mandou para as redes de cabeça.

Depois do gol o time de Ronald Koeman cresceu e pasou a tomar conta do jogo, a virada parecia uma questão de tempo. Leo Messi entrou de vez no jogo e virou com uma linda ação de Pedri.

Messi tocou para Pedri na entrada da área e passou, o camisa '16' devolveu de calcanhar para Leo que bateu com liberdade para as redes com o gol praticamente aberto.

O Barcelona ainda teve boas chances para ampliar o marcador, com um lindo chute de Griezmann e duas bolas de Messi que explodiram na trave.

Mas o terceiro azulgrana veio no segundo tempo, com o camisa '10'. A jogada começou na direita com Dembélé e de pé em pé chegou ao outro lado do campo com Jordi Alba, que rola para Messi chegar batendo e marcar o terceiro do Barça.

No minutos finais o Athletic tentou uma reação e descontou com Muniain aos 89', quando Messi perdeu a bola no campo de defesa, Berenguer ficou com ela e rolou para Muniain bater de chapa. Mas foi só isso que os comandados de Marcelino conseguiram...

Com o resultado o Barcelona chegou aos 31 pontos e assumiu a terceira posição na tabela, atrás apenas de Real Madrid (36) e Atlético de Madrid (38). Já o Athletico é o 9º com 21.

As duas equipes voltam a campo pelo campeonato nacional no dia 09 de janeiro. O Athletic visita o líder Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona visita o Granada (7º).