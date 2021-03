Com dois de Rodrigo Muniz, Flamengo vence o Macaé no Maracanã. DUGOUT

Veja os gols de Rodrigo Muniz na vitória do Flamengo sobre o Macaé no Maracanã. O triunfo por 2 a 0 foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca 2021.