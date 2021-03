Com dois gols em 4 minutos, Liverpool corta as asas do RB Leipzig

Na Premier League, o Liverpool vem de um apagão com 25 pontos e acumulando seis derrotas consecutivas em Anfield.

Já a equipe alemã vem de uma ótima fase na Bundesliga, com seis vitórias consecutivas e a classificação para as semifinahs da Copa da Alemanha.

Porém, na Champions, a equipe de Klopp conseguiu vencer a partida de ida contra o RB Leipzig também no Puskás Arena por 2 a 0. Um resultado bastante favorável.

No jogo de volta, o começo foi bastante equilibrado, com momentos sendo dominados pela equipe alemã e momentos dominados pelos ingleses.

Logo nos primeiros minutos, o Liverpool teve duas boas chances. Primeiro, Thiago recebeu ótimo passe na intermediária, foi sem marcação até a entrada da área, tocou no lado, mas tocou mal para Salah, que estava sozinho. Depois, Mané recebeu cavadinha na área, matou no peito e chutou de 1ª sem marcação... por cima do gol.

Logo depois, foi a vez do RB Leipzig mostrar as garras. Uma bela enfiada para Dani Olmo na área, que perde o tempo do domínio, mas a bola voltou para ele. O jogador deu um tapa na saída do goleiro e Alisson defendeu já no chão. Uma bela primeira metade para o goleiro brasileiro.

Gulácsi também foi bastante importante e salvou o Leipzig em boas chegadas de Diogo Jota. O Liverpool teve duas boas chances de abrir o placar ainda no 1º tempo: aos 23 minutos, Salah foi acionado em contra-ataque, ficou sozinho na cara do gol, chutou em cima do goleiro e a bola voltou para Mané. O camisa 10 cabeceou no chão para encobrir o goleiro (isso mesmo). A bola encobriu o goleiro, voltou para Mané e o jogador acabou mandando por cima do gol.

Jä para o fim, dos primeiros 45 minutos, Salah recebeu um belo lançamento, errou o domínio e a bola sobrou para Diogo Jota na cara do gol mandar na rede... pelo lado de fora.

Um primeiro tempo equilibrado entre os dois gigantes.

Para o 2º tempo, a equipe visitante apostou em colocar um terceiro atacante para uma agressividade que era necessária para rever a situação.

As mudanças não surtiram efeito de imediato e o Liverpool teve mais uma chance de lacrar a classificação, mas Salah perdeu um gol feito: Mané lança para Jota na esquerda, ele chuta e Gulácsi pega. Na sobra, Salah apareceu com o gol livre e mandou por cima do gol.

E aos, poucos, as alterações dos alemães foram surtindo efeito: Kluivert chegou em linha de fundo e cruzou para Sörloth, sozinho, mandar no travessão. Na volta, Dani Olmo chutou por cima do gol.

Seria um Leipzig que via uma solução. Seria, porque pouco tempo depois o Liverpool abriu o placar: Mané acionou Jota na meia-lua, tocando ao lado para Salah. Ele carregou até o meio e chutou no cantinho. Gol de Salah para abrir o placar.

E se as substituições do Leipzig funcionaram, as do Liverpool funcionaram melhor ainda. Isso porque, apenas quatro minutos depois do 1º gol, o Liverpool fazia o 2º gol com assistência de Origi, que havia acabado de entrar no lugar de Diogo Jota: o jogador chegou em linha de fundo, cruzou na pequena área e Mané apareceu para desviar com o pé para o fundo do gol.

Os dois gols foram bastante sentidos pelo Leipzig, que precisaria fazer quatro gols em 15 minutos.

A equipe alemã não conseguiu crescer e tentar um milagre, restando ao time inglês continuar atacando e quase conseguindo fazer o terceiro.

Porém, o jogo terminou com o mesmo placar do jogo de ida: 2 a 0 para um Liverpool que mandou para casa um gigante RB Leipzig.