Com dois golaços, Real Madrid volta à liderança do Campeonato Espanhol

Apresentando uma escalação diferenciada, o Real Madrid entrou em campo com Gareth Bale, Vinicius e Hazard entre os titulares.

Já o Mallorca veio sem grandes surpresas nos XI, mas com grandes surpresas em campo: se não fosse por Courtois, a equipe visitante teria feito pelo menos um gol.

O Real Madrid começou pressionando e deu trabalho para Manolo Reina já no começo. Mendy cruzou uma bola na área e Benzema dominou, chutou forte e o goleiro fez uma linda defesa, jogando a bola para escanteio. Logo na sobra de tal escanteio, Bale pegou a sobra na intermediária e chutou colocado. O goleiro precisou fazer outro milagre.

E a resposta não demorou nada para chegar: Baba chutou uma bomba da intermediária e Courtois precisou se esticar todo para voar e tocar na bola com a ponta dos dedos. Logo em seguida, Lago Junior conseguiu se livrar de Carvajal, chegou na pequena área e chutou. O belga fez outra bela defesa.

O Real Madrid continuou atacando e, aos 18 minutos, veio a recompensa: Vinicius abriu um placar com um golaço. Modric chegou na entrada da área, esperou Vini passar e tocou para o brasileiro. Ele entrou na pequena área e tocou por cima do goleiro. Um golaço digno de um craque. No início da jogada, Carvajal parecia ter feito falta ao roubar a bola e a equipe do Mallorca reclamou bastante. Porém, o juiz não viu irregularidade.

E, depois de uma falta cobrada por Kubo que passa perto do gol, o Real não se intimidou e Vinicius quase faz outro golaço. Benzema tocou na frente para Vinicius, que ficou sozinho com o goleiro. O brasileiro tentou por cobertura e a bola bateu no travessão. Inspiração pura.

Com um Mallorca que não conseguia acompanhar o ritmo do Real, as chances apareciam com Lago Junior cruzando e buscando Budimir. Mas ficava apenas na tentativa.

No último lance do primeiro tempo, Baba subiu em escanteio e cabeceou uma bola que passou perto do travessão do gol de Courtois. Mas não havia mais tempo, o primeiro tempo havia chegado ao fim.

No segundo tempo, Kubo tentou atacar, mas a zaga do Real Madrid sempre afastava o perigo e, no contra-ataque o Real quase conseguia ampliar com rápidas jogadas individuais de Vinicius e chutes potentes da intermediária, como o de Bale.

E, aos 55 minutos, era a hora do gol do capitão. Um golaço de falta de Sergio Ramos no ângulo. Manolo Reina ficou apenas olhando.

Budimir ainda teve duas chances de diminuir, mas desperdiçou: primeiro, cabeceando fraco em cima de Courtois e segundo, achando espaço e chutando. Mas fraco novamente e em cima do goleiro. Não era a noite do Mallorca.

Kubo quase tentou diminuir em uma jogada individual onde foi se livrando de todos, chegando na área e chutando cruzado. Porém, a bola foi na rede pelo lado de fora.

O Mallorca tentou dar um novo gás com as substituições, mas com exceção de um cruzamento-chute que passou perto do gol de Courtois, nada mais aconteceu na partida.

Com o resultado, o Real Madrid volta à liderança da LaLiga com a vantagem no confronto direto.