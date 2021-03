Com dois gols de Bale, Tottenham goleia o Burnley

A semana vem sendo perfeita para Gareth Bale, que soma quatro gols e três assistências nos últimos quatro jogos. Neste domingo, titular, ele fez sua melhor partida da temporada em visita do Burnley.

O jogo da 26ª rodada da Premier League teve placar aberto pelo atacante galês logo aos 2 minutos, quando ele recebeu assistência de Son para ficar sozinho e superar o goleiro com toque sutil.

Harry Kane, aos 15 minutos, fez o segundo gol 'spur' após passe de Bale. Ainda no primeiro tempo, Lucas Moura ampliou a vantagem para o time de José Mourinho.

O galês de 31 anos voltou a balançar as redes aos 55 minutos, com novo presente do sul-coreano Son para superar o goleiro Nick Pope e fechar o placar.

Com a vitória, o Tottenham chega a 39 pontos, ocupa o oitavo lugar e recebe o Crystal Palace no próximo domingo pela 27ª rodada. O Burnley é o 15º, tem 28 pontos e volta a campo no sábado, em casa, contra o Arsenal.