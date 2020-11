VÍDEO: Com elenco reduzido, Barça treina de olho no Atlético de Madrid

Com elenco reduzido por conta da Data Fifa, o técnico Ronaldo Koeman tem treinado focado no Atlético de Madrid - confira no vídeo acima a movimentação no treino do Barcelona.

A partida da 10ª rodada do Campeonato Espanhol está marcada para o próximo dia 21 de novembro e será realizada no estádio Metropolitano. Enquanto o time de Simeone é o terceiro da tabela, com 17 pontos em sete jogos, a equipe catalã ocupa a oitava posição, somando onze pontos em sete jogos.

Enquanto vários colegas trabalham com suas seleções, Ter Stegen, Piqué, Aleñá, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Jordi Alba, Matheus, Umtiti, Junior, O. Mingueza, Jandro e Arnau Tenas foram os jogadores que participaram da atividade.