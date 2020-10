As prováveis escalações de Manchester City e Porto

O Porto chegou a Manchester nessa terça-feira e já esteve no palco onde enfrentará o time de Pep Guardiola - confira no vídeo acima imagens do treino no Etihad Stadium.

Malang Sarr e Grujic estarão disponíveis para o jogo dessa quarta-feira e são as novidades da lista de convocados, mas Sérgio Conceição não quis adiantar a escalação que planeja para a estreia na Champions League.

Com problemas de joelho, Mbaye e Marcano desfalcam a equipe portuguesa, que tem entre Loum e Luis Díaz a principal dúvida nos onze iniciais.

No time de Pep Guardiola, as ausências são Laporte e Mendy, com problema muscular, além de Gabriel Jesus e De Bruyne, com lesão na coxa. Uma das novidades da temporada é Rúben Dias. O ex-Benfica projetou o duelo de estreia e admitiu pressão pela titularidade.

As prováveis escalações

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Rúben Dias, Rodri, Mahrez, Foden, Gündoğan, Silva, Agüero e Sterling.

Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Loum, Sérgio Oliveira e Uribe; Marega e Corona.