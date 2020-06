Com fraturas e rompimentos, Muslera será operado

Fernando Muslera será operado nesta terça-feira em Istambul para iniciar a recuperação da grave lesão sofrida neste fim de semana pela Liga Turca, que tinha sua primeira rodada após a interrupção forçada pela pandemia.

O goleiro uruguaio quebrou a tíbia e o perônio em um lance durante a partida contra o Rizespor. Os exames ainda apontaram para danos no joelho e ruptura quase total do ligamento lateral interno e do cruzado anterior.

O momento das lesões ocorreu no início do jogo em dividida com o atacante marfinense Ismael Diomande. O jogador foi atendido em campo e transportado por uma ambulância para tratamento médico.

Muslera vive sua nona temporada no Galatasaray. O time ocupa a terceira posição do campeonato nacional, a seis do líder Trabzonspor.