Deyverson bomba na web após nova tatuagem

Deyverson segue afastado dos gramados desde que seu período de empréstimo no Getafe acabou, mas o ex-atacante do Palmeiras virou assunto neste final de semana. O motivo: uma tatuagem, digamos, inusitada.

O jogador de 29 anos, que já tem diversos desenhos pelo corpo, desta vez decidiu homenagear um seleto grupo de 14 amigos e eternizou o nome de cada um em sua canela.

Após postar a nova tatuagem em uma rede social, o jogador rapidamente virou assunto na internet. Confira algumas reações abaixo:

Deyverson tem contrato com o Verdão até junho de 2022. Com a camisa da equipe paulista, ele anotou 24 gols e deu sete assistências em 100 jogos. No entanto, expulsões e polêmicas anteciparam sua saída.

O jogador acabou sendo emprestado ao Getafe em janeiro deste ano. No clube espanhol, ele atuou em sete partidas e fez um gol. O vínculo terminou no fim de junho e não foi renovado.

A ideia do Palmeiras segue sendo negociar o atacante, que pode inclusive se reapresentar nos próximos dias no clube para manter a forma - as férias que ele ganhou após deixar o Getafe terminaram.

Recentemente, houve interesse do Tianjin Teda, da China, mas o acordo não saiu. O novo possível destino de Deyverson é o Valladolid, clube do qual Ronaldo Fenômeno é um dos donos, que pode levá-lo por empréstimo.