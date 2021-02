As prováveis escalações de Manchester City e Burnley

O Manchester City visita o Burnley nesta quarta-feira pela 22ª rodada da Premier League, em partida marcada para as 15h (horário de Brasília) / 18h (hora portuguesa).

O time de Pep Guardiola chega ao confronto com dois jogos a menos, mas ainda assim lidera a competição. Com 44 pontos, o City está empatado com o Manchester United, que aplicou uma goleada histórica sobre o Southampton na terça-feira.

O adversário está na parte de baixo da tabela e pode abrir onze pontos para a zona de rebaixamento em caso de vitória. 15º colocado e com 22 pontos, o time treinado por Sean Dyche tentará se redimir em casa da goleada por 5 a 0 sofrida para o City no primeiro turno.

A equipe de Guardiola não perde desde a nona rodada e não sofre gols desde a 18ª, mas lamenta a ausência de Sergio Agüero, que retoma as condições físicas após cumprir quarentena. Lesionados, De Bruyne e Ake tabmém são desfalques. No Burnley, Taylor realiza tratamento e ficará de fora do duelo.

Prováveis escalações

Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; Brady, Westwood, Cork e McNeil; Wood (Matěj Vydra) e Rodriguez

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden