VÍDEO: Com Gabriel Magalhães, Arsenal faz treino específico para zagueiros

Em meio aos jogos de seleções, os clubes têm mais tempo para treinar e se ajustar peças para o restante da temporada. Gabriel Magalhães vive sua primeira temporada na Premier League após passagem de dois anos no Lille.

No Arsenal, a comissão técnica tem aproveitado o período para treinar setores específicos. Confira no vídeo acima o trabalho dos zagueiros 'gunners', com a presença do brasileiro de 22 anos revelado pelo Avaí.