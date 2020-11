Arsenal quebra tabu de 14 anos na casa do Manchester United

O Arsenal levou a melhor no Old Trafford pela sétima rodada da Premier League e quebrou um tabu de 14 anos sem vencer no estádio do Manchester United.

O jogo também marcou a 100ª partida de Solskjaer com os 'red devils', mas o treinador viu seu time ser inferior durante a maior parte do confronto.

Não houve muitas chances reais de gol no primeiro tempo, mas um chute de Willian no travessão quase abriu o placar. Após o intervalo, uma falta cometida por Pogba em Ballerín dentro da área levou os visitantes a balançarem as redes.

Aos 67 minutos, Pierre-Emerick Aubameyang partiu para a cobrança e converteu para fazer o único gol da partida. Foi o segundo gol do atacante de 31 anos em sete jogos disputados nesta temporada.

Com o resultado, o Arsenal soma 12 pontos e sobe para a oitava posição. O Manchester United, por sua vez, piora sua situação e ocupa o 15º lugar, com sete pontos conquistados em seis jogos.

No próximo sábado, o time de Solskjaer visita o Everton pela oitava rodada. Um dia depois, a equipe de Mikel Arteta recebe o Aston Villa.