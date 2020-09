Com gols de CR7, Kulusevski e Bonucci, Juventus estreia com vitória na Serie A

Para tudo na vida há uma primeira vez e neste domingo, 20 de setembro, foi a vez da estreia de Andrea Pirlo no banco da Juventus de Turim, que iniciou sua trajetória contra a Sampdoria rumo ao que pode ser seu décimo 'scudetto' consecutivo.

A expectativa era grande para ver a 'Vecchia Signora', que com o ex-meio-campista na lateral não era tão velho. Andrea apostou em Frabotta, Kulusevski, McKennie, Rabiot...

Muitos jovens que, isso sim, foram acompanhados pela guarda sólida formada por Chiellini e Bonucci e, claro, pelo grande nome da equipe de Turim: Cristiano Ronaldo.

O rival Sampdoria apareceu no Estádio da Juventus sem nada a perder e essa alegria e despreocupação se fizeram sentir no primeiro tempo, em que, sem gerar muito perigo, o time genovês estava muito confortável.

Mas o conforto não se traduziu em tranquilidade, já que a Juventus, que foi crescendo com o passar dos minutos, gerou todo o perigo no primeiro tempo, principalmente graças a Cristiano.

O português tentou de todas as formas, incluindo um chute na trave, mas a sorte não estava do seu lado. E sim ao lado de Kulusevski, que com um chute de canhota com muita curvatura fez o primeiro gol da 'era Pirlo'.

O 1-0 foi o resultado que chegou ao intervalo. As sensações sugeriram que mais gols poderiam ocorrer no segundo tempo e, embora tenham resistido, acabaram chegando com o passar dos minutos.

Os pupilos de Pirlo estavam perdendo chance atrás de chance contra um Sampdoria que ainda estava vivo por um puro milagre e que não gerou qualquer sensação de perigo no gol de Szczesny.

Aquela vida artificial da área genovesa morreu aos 79 ', quando Bonucci, depois de um rebote, fez o 2-0 sozinho na pequena área. Restavam então dez minutos e só havia um objetivo na 'Vecchia Signora': o gol de Cristiano.

E chegou. E é que o português, aos 88', finalmente viu o gol com um chute cruzado direito que selou um início confortável e emocionante da' era Pirlo 'em Turim que deixou claro que o rival a bater ainda é a 'Vecchia Signora'.