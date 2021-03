Com gol de David Luiz, Arsenal vira sobre o Leicester

O Leicester recebeu o Arsenal neste domingo em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League e abriu o placar com gol de Youri Tielemans logo aos 6 minutos em erro de Xhaka e Willian no lado esquerdo.

O gol de empate chegou aos 39 minutos, em uma jogada brasileira e aparentemente ensaiada, com Willian cobrando falta do lado direito para David Luiz se deslocar dentro da área e cabecear para dentro. O zagueiro não marcava gol pelo Campeonato Inglês desde 27 de outubro de 2019, quando balançou as redes contra o Crystal Palace.

O goleiro Schmeichel foi novamente superado nos acréscimos do pimeiro tempo, quando o VAR confirmou um pênalti após toque de mão de Ndidi. Alexandre Lacazzette converteu a cobrança e deu vantagem para a equipe de Mikel Arteta.

O placar ficou completo na segunda etapa, com gol marcado por Nicolas Pépé aos 52 minutos, quando ele carregou até a área e recebeu de volta na pequena área para empurrar a bola para dentro.

Com a vitória, o Arsenal chega a 37 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela da Premier League, enqanto o Leicester permanece em terceiro com 49 pontos, a 13 do líder Manchester City.

Os times voltam a campo para a 27ª rodada no próximo sábado, quando os 'Gunners' visitam o Burnley e os 'Foxes' viajam para enfrentar o Brighton.