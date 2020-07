Live do Cruzeiro bomba com gol de Fábio e Marcelo Moreno no gol

O Cruzeiro transmitiu ao vivo pelo Youtube neste sábado o Rachão Cinco Estrelas. Como o nome já indica, a partida foi disputada em clima de descontração e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O elenco do time celeste foi dividido em dois times, e os técnicos foram os mascotes do clube.

Com a bola rolando, o time Raposão acabou vencendo o Salomé por 4 a 3, com dois gols do zagueiro Cacá, eleito o melhor em campo, um gol e uma assistência do goleiro Fábio, em manhã de atacante, e até defesas de Marcelo Moreno, que viveu um dia de goleiro.

A torcida, que pôde até participar da montagem das equipes em votação, aprovou a iniciativa do clube e tirou conclusões inusitadas após assistir ao rachão.

O Cruzeiro está se preparando para o retorno do Campeonato Mineiro. No próximo dia 26, domingo, a equipe celeste enfrenta o URT.