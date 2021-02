Gabigol se tornou o quarto maior artilheiro do Flamengo em campeonatos brasileiros. Com 37 gols em 52 jogos, camisa 9 igualou o baixinho Romário e agora persegue Renato Abreu, Bebeto e Zico.

Confira no vídeo acima o gol do atacante rubro-negro no empate desse domingo pela 35ª rodada. Agora, o time de Rogério Ceni soma 65 pontos e segue em segundo lugar. O Inter lidera com um ponto a mais, mas tendo um jogo a mais para disputar.