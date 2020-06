Com gol no primeiro minuto e uma goleada, o Barça volta implacável

Quando um gigante como o Barça fica 98 dias sem jogar, sua volta deveria ser em grande estilo. E o Mallorca sabia disso e ficou com medo. O Barcelona acabou apresentando um jogo impecável em uma noite que, mesmo com Messi não brilhando tanto como se esperava (mas, mesmo assim, deu duas assistências e fez um gol nos acréscimos do segundo tempo), mostrou que o gigante culé voltou implacável. E um 'extra' da noite foi a inusitada invasão de um fã de Messi. Algo que só mesmo a LaLiga pode proporcionar.

O jogo começou como se esperava: o Barcelona tocando de pé em pé ao melhor estilo 'Tiki Taka' e atacando o tempo inteiro. Um exemplo disso foi o gol do Barça: no primeiro minuto de jogo, no primeiro lance, Arturo Vidal abria o placar para o Barça. A jogada começou com a recuperação de Frenkie de Jong. E depois, Jordi Alba levantou a bola na medida para Arturo Vidal colocar de cabeça para o fundo do gol.

E isso inspirou ainda mais o Barça a continuar sendo agressivo e Braithwaite quase deixou seu gol aos seis minutos após encher o pé em cruzamento de Messi. Mais dois cruzamentos fulminantes do argentino quase acabam em gol, e tudo isso antes dos 15 minutos de jogo.

Depois disso, o Barça diminui o ritmo e o Mallorca começa a perder a timidez e atacar com lances de habilidade de Take Kubo que paravam nas mãos de Ter Stegen ou eram travados pela zaga.

Aos 36 minutos, a equipe de Setién voltou a ser agressiva e ampliou a vantagem com um gol da contratação de emergência e que foi criticadopor alguns: Braithwaite fez seu primeiro gol com a camisa do Barça em um lance confuso: Jordi Alba cruzou, a bola sobrou para De Jong, que tocou de cabeça e Messi ainda desviou de cabeça na marca do pênalti para Braithwaite encher o pé. Gol com assistência argentina:

Ainda antes do juiz apitar, Leo Messi fez uma jogada individual que quase levou ao gol do argentino: um chapéu para se livrar do marcador e uma finta na zaga, mas acabou sendo desmarcado no último momento e assim chegamos ao intervalo: com um Barça já com dois a zero no placar.

Na volta do intervalo, o Mallorca apresentou mais agressividade com uma bomba de Budimir da meia-lua nos primeiros minutos que tirou tinta da trave de Ter Stegen.

E pouco tempo depois, o inusitado aconteceu: em plena partida sem público, um fã de Messi invade o campo. Por sorte, o fã foi rapidamente tirado de campo. Confira esse lance:

Reina, o goleiro do Mallorca, ainda conseguiu fazer boas defesas como ao desviar uma bola com o pé que Braithwaite tinha chutado após ter ficado sozinho com o goleiro.

E na sequência, Luis Suárez (que havia entrado aos 56 minutos), tentou um gol de letra, mas ficou apenas na tentativa. Seria uma volta triunfal do uruguaio.

Messi ainda tentou fazer seu gol mais tarde, em uma bola recuada por Rakitic da linha de fundo, onde o argentino encheu o pé, mas acabou indo para fora. Mas o argentino queria mesmo era dar assistências.

Jordi Alba recebeu uma cavadinha do argentino e ficou sozinho contra o goleiro, precisando apenas carregar a bola e chutar deslocando o goleiro.

Ainda com um lance de perigo para o Mallorca com Lago Júnior, que chutou cruzado da entrada da área e quase diminui a diferença, o jogo esteve perto do fim.

Mas ainda dava tempo para o argentino deixar o seu gol na partida: Messi recebeu um passe de Suárez, foi carregando até a marca do pênalti buscando espaço e chutou firme. Gol de Messi para fechar a noite em grande estilo.

Com o jogo de hoje, o Barcelona mostrou que voltou em ótima forma e que o Real Madrid precisa suar muito a camisa se quiser tirar o título das mãos da equipe de Setién.