Com golaço de Haaland, Borussia goleia Schalke 04

Erling Haaland está 'on fire', brilhando e marcando gol atrás de gol... não importa a competição. Nesse sábado ele brilhou com o derby do Ruhr como cenário.

O norueguês marcou dois gols - e um digno de Puskás - contra o Schalke 04 que o ajudou a somar seu 27º gol na temporada em 25 jogos oficiais pelo Borussia Dortmund. Mais de um gol por jogo.

E se o derby do Ruhr era o palco e Haaland, o protagonista, os 'mineiros' foram os espectadores. Os de Christian Gross foram goleados e viram como a distância da permanência cresceu para nove pontos de distância. Ainda há muitos pontos pela frente, mas a diferença também continua aumentando a cada dia.

Jadon Sancho, depois de um primeiro tempo em que as chances surgiram com um conta-gotas, abriu o placar no limite do intervalo. E apesar de faltarem apenas três minutos para passar pelos vestiários, Haaland ainda teve tempo de aproveitar a assistência do inglês e aumentar as distâncias aos 45 minutos.

E de que maneira. Brandt avançava pelo lado esquerdo e deu a bola para Jadon Sancho. Ele encontrou o norueguês no coração da área e Haaland deu um voleio impressionante com o qual mandou a bola para a rede. Nem no video-game se consegue um gol assim.

O Borussia aproveitou a fragilidade do Schalke 04, tanto no ataque quanto na defesa, e passou todo o segundo tempo jogando com o resultado e até se deu ao luxo de expandir sua vantagem. Foi um clássico e não valia a pena só vencer, mas também importava como.

Raphael Guerreiro, com uma hora de jogo, colocou o terceiro gol no placar e, já nos últimos minutos do jogo, Haaland deu o toque final em uma noite histórica para ele com o 4 a 0 no placar final.

Os de Dortmund, embora ainda não tenham acesso às posições de para vaga na Liga dos Campeões, conquistaram pontos e, sobretudo, sentimentos para esta segunda parte da temporada.