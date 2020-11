Após a pausa para os jogos pelas seleções, é hora das ligas nacionais voltarem com gás total. Na Espanha, a bola volta a rolar no dia 20/11 e, no dia 21, o Real Madrid recebe o Villarreal pela 10ª rodada da LaLiga.

No vídeo acima, você confere como vem sendo o treino reduzido da equipe durante a Data FIFA.