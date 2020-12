Com gols e assistências, Angeliño vira o lateral-esquerdo do momento

Angeliño vive sua segunda temporada no Red Bull Leipzig, aonde chegou no meio da campanha passada vindo do Manchester City, seu time de formação.

O espanhol de 23 anos também já teve passagens por PSV, NAC Breda, Mallorca e New York City, mas vem fazendo sua melhor campanha agora, ainda que seja apenas o início da temporada.

O lateral-esquerdo foi titular nas 17 partidas que disputou e já soma sete gols e cinco assistências entre Bundesliga e Champions League. Números que podem ser comparados a outros destaques da posição.

Entre outros atletas em boa fase na mesma função, podemos citar Achraf, com quatro gols e quatro assistências; e Tavernier, com incríveis 16 gols e oito assistências pelo Rangers, mas lembrando que a maioria foi pelo Campeonato Escocês e que ele já tem 29 anos, fatores que diminuem sua valorização no mercado.

Angeliño ainda não teve chances com Luis Enrique na seleção, mas seus números já aumentam sua visibilidade para o técnico da Espanha e para outros clubes. Vale lembrar que ele está emprestado pelo City e tem o time de Guardiola como opção para seu futuro.