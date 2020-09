Com gols de Mané, Liverpool domina o Chelsea

Chelsea e Liverpool chegaram à segunda rodada da Premier League tentando formar uma sequência positiva após vencerem suas estreias. O duelo do time que mais se investiu em reforços contra os atuais campeões teve superioridade da equipe de Klopp mantida do início ao fim.

Os visitantes apresentaram uma postura ofensiva com linhas avançadas dificultando a saída de jogo do time de Lampard. Os 'blues' conseguiram dar trabalho em tentativas de Timo Werner pela esquerda, mas faltou criatividade para criarem mais jogadas de ataque.

Enquanto isso, o Liverpool somou finalizações com Wijnaldum, Firmino, Salah, Robertson e Alexander-Arnold, mas também não foi capaz de criar lances de perigo real. Apesar de não balançar as redes nos 45 minutos iniciais, o time de Klopp conseguiu uma vantagem significativa antes de voltar ao vestiário.

Em contra-ataque aos 45 minutos, Christensen foi expulso ao derrubar Mané, que ficaria na cara do gol de Kepa. Após dar apenas o cartão amarelo, o juiz conferiu o lance no VAR, voltou atrás e apresentou o vermelho.

A vantagem no número de jogadores fez o Liverpool chegar com um ímpeto ofensivo ainda maior no segundo tempo, que já começou com a entrada do estreante Thiago Alcântara. A postura surtiu efeito logo aos 49 minutos.

Após tabela de Firmino com Salah, Sadio Mané recebeu cruzamento do brasileiro e cabeceou no canto do gol de Kepa, que seria o vilão do dia do Chelsea em falha grotesca quatro minutos depois.

O goleiro mais caro da história do futebol cometeu um erro de passe ao entregar a bola de presente para Mané dentro da área. O atacante não desperdiçou e ampliou o placar sem dificuldade alguma.

O Chelsea teve a chance de descontar em pênalti cometido por Thiago sobre Timo Werner aos 74 minutos. Jorginho cobrou no canto esquerdo de Alisson, que caiu no canto certo para defender.

Com um jogador a mais em campo e com dois gols de vantagem no placar, o Liverpool dominou a posse de bola na reta final da partida, ditou o ritmo de jogo no campo adversário e teve oportunidades de fazer o quarto. Desse modo, os atuais campeões administraram o duelo para garantir seu sexto ponto em dois jogos disputados.

No próximo sábado, o Chelsea visita o West Bromwich pela terceira rodada da Premier League. Dois dias depois, o Liverpool recebe o Arsenal.