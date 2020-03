Com hat-trick de Luiz Adriano, Palmeiras vence na Liberta

Apesar dos 3-1, o Palmeiras não teve uma vida fácil jogando contra o Guaraní-PAR em casa. Em um confronto direto pela liderança do grupo B da Libertadores da América, o alviverde suou contra um adversário forte fisicamente e que deu trabalho para o ataque do 'Verdão'.

A pressão inicial do Palmeiras não refletiu o que aconteceu durante todo o primeiro tempo, já que a equipe do Guaraní conseguiu se defender bem e evitar o gol. Após inúmeras investidas do Verdão, principalmente pela lateral esquerda do campo, os paraguaios conseguiram equilibrar a partida e partir para o ataque.

O jogo era pesado e a primeira etapa contou com inúmeras faltas. Não é a toa que o juiz marcou 5 minutos de acréscimos. O alviverde caiu na catimba do Guaraní e Vanderlei Luxemburgo quase viu Gustavo Gómez levar o segundo amarelo por reclamação e discussão com Bobadilla em campo. Felipe Melo chegou para tirar o zagueiro do bate-boca.

O Palmeiras estava bem composto defensivamente, mas com falhas no ataque. Os atacantes do time paulista tiveram um desempenho abaixo da média no primeiro tempo. A nova posição de Dudu, fez com que o jogador produzisse pouco e fosse bastante marcado.

Luxemburgo fez mudanças no segundo tempo que melhoraram - e muito - o time ofensivamente. Mas antes disso, saiu o primeiro gol do Palmeiras com uma cobrança rápida de falta, na qual Dudu fez um cruzamento perfeito para Luiz Adriano abrir o placar da partida. Os jogadores do time visitante reclamaram bastante de uma possível posição irregular do atacante palmeirese, mas o lance foi legal, o gol foi entre as pernas do goleiro Servio e os paraguaios tiveram que engolir a reclamação.

Após o gol, Rony ainda perdeu uma incrível chance de ampliar para o Palmeiras. Com isso, ambos os times mexeram. Merlini entrou do lado do Guaraní, e Patrick de Paula para o 'Verdão'. No primeiro toque na bola do jogador paraguaio, ele já deu um susto no time da casa, mas chute saiu alto.

Rony ainda tentou mais algumas chegadas no ataque, mas foi afobado demais. O recém contratado pelo Palmeiras queria deixar o seu a todo custo, no entanto, quando ele finalmente parou e respirou, conseguiu encaixar uma boa tabela com Bruno Henrique e encontrar Luiz Adriano na área para marcar o seu segundo da noite.

Zé Rafael, que também tinha entrado há pouco tempo, fez uma boa jogada individual pela esquerda do campo e arriscou um chute cruzado, mas o goleiro Servio defendeu. Não demorou muito para sair o terceiro do Verdão em nova conexão entre Dudu e Luiz Adriano.

Patrick de Paula entrou muito bem, deu solidez atrás e subiu no último gol do 'Verdão'. O jogador, que saiu das categorias de base do Palmeiras, lançou Dudu na linha de fundo e, após um passe na medida, Luiz Adriano anotou seu terceiro. É hat-trick no Allianz!

Após o terceiro gol, o time de Luxa tirou o pé e deixou espaços para o Guaraní crescer. Em uma dessas chegadas no ataque, eles conseguiram diminuir o placar em São Paulo. Merlini, que se brincar foi o melhor em campo do time visitante, embora tenha entrado no segundo tempo, participou da jogada redonda do seu time.

O camisa 10 paraguaio fez um cruzamento perfeito para Bobadilla, que com perfeição, matou e chutou por cima do goleiro Weverton. Bonito gol do Guaraní-PAR, mas que no final, só serviu como o gol de honra de sua equipe.

Com o resultado, o Palmeiras se isola na liderança do grupo B com 6 pontos e alcança sua vitória de número 100 na Libertadores da América.

Na próxima rodada, 19 de março, o Verdão encara o Bolívar fora de casa enquanto o Guaraní-PAR recebe o Tigre no Paraguai.