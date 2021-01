Com 'hat-trick', En-Nesyri vira artilheiro do Espanhol

O Sevilla recebeu o Cádiz neste sábado e venceu por 3 a 0 em um jogo que teve protagonismo total para Youssef En-Nesyri, que fez os três gols.

A atuação do atacante marroquino o leva ao topo da tabela de artilheiros do Campeonato Espanhol, somando 12 gols. Com o 'hat-trick', ele supera Gerard Moreno (10), Lionel Messi (11) e Luis Suárez (11).

En-Nesyri chegou ao Sevilla no meio da temporada passada. Desde então, ele soma 53 jogos disputados e 22 gols. Em franca ascensão, o jogador de 23 anos acumula 16 gols na atual campanha, sua melhor da carreira.

Com a vitória deste sábado, o time do artilheiro chega a 36 pontos e sobe para a terceira posição na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Barcelona ainda nesta rodada. O Cádiz, com 24 pontos, é o nono.