Com Ibrahimovic, Milan encerra preparação para enfrentar o Manchester United

O Milan poderá contar com uma de suas principais peças para enfrentar o Manchester United nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. Na ida, os times empataram por 1 a 1, com gols marcados por Diallo e Kjaer.

Enquanto os ingleses têm desfalque de um importante centroavante, Zlatan Ibrahimovic participou normalmente do último treinamento comandado por Stefano Pioli antes do jogo - confira no vídeo acima.

O sueco estava afastado de campo desde 28 de fevereiro após sofrer lesão em jogo contra a Roma. Nesta semana, ele voltou a ser protagonista de manchetes pelo seu retorno à seleção.

Aos 39 anos, o jogador vive uma temporada prejudicada por algumas lesões, mas tem bons números, com 21 partidas, 19 titularidades, 16 gols e duas assistências.