Com lesão grave, Renyer vai passar por cirurgia

O atleta de 16 anos com multa de rescião de R$ 450 milhões é a má notícia do dia para a torcida do Santos. O jovem está inscrito para atuar na Libertadores - o mais jovem entre todos os clubes-, mas agora vira ausência por tempo indeterminado.

O rompimento do ligamento cruzado direito ocorreu durante treinamento com o grupo da Seleção Brasileira Sub-17. Após a confirmação da lesão, o atacante lamentou o caso em manifestação pelas redes sociais.

Somente após a operação, que será realizada nos próximos dias, será conhecido o período necessário para a recuperação. Promovida por Jesualdo Ferreira para o time principal, a promessa do Peixe tem duas partidas disputadas.

Ao estreando entre os profissionais com 16 anos, seis meses e 18 dias de vida, o garoto só fica atrás de Coutinho, Pelé, Gabriel e Sandry na lista de mais jovens estreantes.