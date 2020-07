Com lesão na virilha, Lenglet é dúvida para a Champions

Segundo o comunicado oficial do Barcelona, Lenglet sofre um desconforto no lado direito da virilha. O clube catalão não oficializou o tempo de recuperação, pois depende da evolução do jogador.

É um problema para a equipe de Quique Setién, que também tem o zagueiro Samuel Umtiti fora. Faltando três semanas para enfrentar o Napoli, qualquer problema físico, especialmente na defesa, é motivo para preocupação.

Lenglet terá que ser tratado nos próximos dias. O objetivo é chegar na condição física ideal para a partida contra os italiamos, que será disputada no dia 8 de agosto no Camp Nou. Vale lembrar que os times empataram em um a um a partida de ida pela Champions League.

O zagueiro francês se machucou assim que o segundo tempo começou contra Alavés. Lenglet sentiu um puxão e teve que sair de campo. Vidal, na ausência de zagueiro no banco, teve que assumir a função.