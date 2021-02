Com Luxemburgo fora, quem será o novo técnico do Vasco para 2021?

Mesmo antes da última rodada, contra o Goiás, nesta quinta-feira (25), às 21h30, o Vasco já se prepara para a disputa da Série B. O cenário improvável que o time precisa para se manter na Série A é improvável. Vandelei Luxemburgo deve deixar o comando da equipe e aconselhou a direção a manter seu auxiliar, Maurício Copertino.

O diretor Alexandre Pássaro e o presidente Jorge Salgado estudam o nome, mas estão atentos ao mercado. Fernando Diniz chegou a ser especulado, mas a posição de técnico ainda permanece em aberto.

Além de Copertino, Zé Ricardo, Cuca, Eduardo Barroca, Dunga, Dorival Júnior, Marcelo Cabo, Mano Menezes e até Felipão surgem como opções. A realidade é que a provável queda fará o Cruz-Maltino perder muito dinheiro, o que pode dificultar até a negociação com alguns desses nomes.

Na quarta-feira (24), um dia antes do último compromisso do Vasco na temporada. Luxa indicou Copertino, que começou a trabalhar com o multicampeão em 2016, e foi seu auxiliar no Tianjin Quanjian, da China, e também no Zhejiang Yiteng, da segunda divisão chinesa.

Ele também tem passagem pelo Bahia, como auxiliar-técnico de Petro Casagrande em 2017. O time carioca também aguarda a decisão do processo no STJD sobre a derrota diante do Internacional.