"Com Neuer no time, é como trapacear na competição"

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, disse depois de perder por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões que suspeitava antes do jogo que o primeiro gol seria definitivo e lamentou as chances perdidas por sua equipe.

"Esse foi o fator determinante, se estivéssemos em vantagem, poderíamos ter vencido. O Bayern não está acostumado a estar em desvantagem", disse ele em declarações coletadas pela 'Sky Sports'.

Tuchel elogiou a atuação do goleiro do Bayern, Manuel Neuer, que fez uma ótima atuação e fez uma grande defesa contra Neymar no primeiro tempo. "Contar com Neuer no gol é quase uma trapaça na competição", brincou Tuchel.

"Manuel está em excelente forma e no momento errado para nós", acrescentou.

Apesar da derrota, Tuchel disse que estava totalmente satisfeito com sua equipe e disse que uma enorme intensidade foi vista em campo. Sobre o seu futuro, Tuchel disse não saber de outra coisa senão que permaneceria no PSG, mas acrescentou que era curioso que fosse a segunda vez que lhe perguntassem.