Com novos casos positivos, volta da Serie A corre perigo

O futebol mundial vai se adaptando a realidade de cada país em relação a crise do coronavírus. Alguns países cancelaram as suas competições, outros estão liberados para treinos e em alguns a bola já rola.

Na Itália, um dos países mais afetados pela crise do coronavírus, o governo por meio do Ministério do Interior, deu luz verde ao treinamento individual e ao ar livre de atletas profissionais.

Mas isso foi antes dos clubes informarem sobre novos casos de jogadores e funcionários infectados no Torino, Fiorentina, Milan e Sampdoria, por exemplo.

O ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, foi cauteloso em relação ao retorno do futebol no país.

"As notícias de jogadores infectados nos últimos dias não são um bom presságio. Até sabermos ao certo a evolução desta crise não podemos dar uma resposta definitiva sobre o regresso", disse o ministro Vincenzo Spadafora em entrevista a 'SeilaTV Bergamo'.

"A palavra-chave, inclusive após a recente reunião com o comitê científico para discutir o protocolo é 'prudência'. Obviamente, o que aconteceu nas últimas 24 horas certamente não ajuda", completou.

"Na próxima semana, antes de 18 de maio, poderemos analisar a curva e as estatísticas após a flexibilização das medidas de bloqueio. O comitê científico em breve emitirá seu veredicto sobre o protocolo médico da FIGC. Qualquer um que esteja brincando de que podemos voltar ao normal claramente não entendeu a gravidade da situação global", concluiu.