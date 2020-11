Com onze infectados, Ajax viaja com 17 jogadores

O elenco do Ajax vive um momento de grande prejuízo causado pelo coronavírus. Com onze jogadores infectados, apenas 17 estão disponíveis para o jogo contra o Midtjylland.

Os convocados são: Scherpen, Schuurs, Mazraoui, Blind, Martinez, Tagliafico, Klaiber, Timber, Alvarez, Ekkelenkamp, Neres, Antony, Promes, Traore, Huntelaar, Brobbey e Jensen.

Dusan Tadic, Davy Klaasen e André Onana são alguns dos destaques entre os nomes ausentes na lista divulgada nesta segunda-feira pelo treinador Ten Hag.

Após perder na estreia por 1 a 0, em casa, contra o Liverpool, o gigante dos Países Baixos empatou em 2 a 1 na Itália com a Atalanta. Com apenas um ponto, o time é o terceiro colocado no grupo D.