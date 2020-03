Com ou sem Hazard, Bale continua em segundo plano

A temporada de Gareth Bale caminha para ser sua pior temporada como jogador do Real Madrid. E em um time carente de estrelas e um ano regular de Eden Hazard, isso pode ser um mau sinal.

O belga desfalcou o time desde novembro até fevereiro por uma lesão óssea e, em seu segundo jogo, novamente 'k.o.' com uma nova lesão na qual dificilmente Zidane poderá contar com ele para o restante da temporada.

Enquanto isso, Bale jogou apenas oito jogos, entre lesões e polêmicas, nos períodos de ausência de seu parceiro. Além disso, entre as partidas importantes, o atacante só foi titular no 'Clásico' do primeiro turno, disputado em dezembro que terminou em 0-0.

Neste último jogo contra o Barcelona, Zinedine Zidane voltou a confirmar a ausência de um Bale que parece novamente que deixará o clube. Nem um minuto sequer para o galês contra o time de Quique Setién, no qual viu Vinicius ser titular e inclusive Mariano que marcou um gol em seu primiro toque na bola.

Contra o Manchester City no jogo de ida das oitavas da Champions, Bale só disputou os últimos 15 minutos sem brilho e depois se ausentou da derrota contra o Levante por uma gastroenterite. Mas novamente recuperado, nenhum sinal dele no 'Clásico'.

O '11' do Madrid mal soma 1.160 minutos entre todas as competições (18 jogos, 13 como titular) e marcou em apenas dois jogos: dois gols contra o Villarreal em 1º de setembro e um contra o Unionistas na Copa do Rei em 22 de janeiro . Naquele dia, além disso, ele se lesionou novamente.

Durante as campanhas anteriores, Bale ficou apenas um ano abaixo dos dois dígitos e foi na temporada 2016-17, quando marcou nove, marcado por várias lesões. Agora ele parece estar no mesmo caminho e o Real Madrid tem um difícil calendário pela frente, onde a melhor versão do galês seria necessária.