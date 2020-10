Com passe de Benzema, Valverde abriu o placar do 'Clásico' aos cinco minutos

O primeiro gol do 'Clásico' foi de Fede Valverde. O meio-campista do Real Madrid balançou as redes do Camp Nou aos cinco minutos graças a um mau posicionamento da defesa do Barcelona.

Claro que há mérito na construção e finalização da jogada. Benzema encontrou um espaço entre as linhas adversárias e deu uma bela assistência para o uruguaio invadir a área como o elemento surpresa.

Diante do goleiro Neto, Valverde mandou um chute forte, cruzado e alto. No entanto, o início intenso teria o empate imediato, com Ansu Fati igualando o marcador aos oito minutos de jogo.