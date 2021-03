Com passe de futevôlei de Rodrygo, Benzema vira para o Real

Se o Real Madrid continua vivo na disputa pelo título de LaLiga, isso se deve muito a Karim Benzema. O francês marcou os dois gols da virada para cima do Elche.

O segundo foi um golaço. O francês tabelou com Rodrygo, com destaque para a devolução de peito do brasileiro ao melhor estilo futevôlei, e mandou para as redes.

O camisa '9' bateu firme de fora da área e acertou o cantinho de Édgar Badía para decretar a virada do Real e marcar o seu 15º gol na competição.