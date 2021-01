Com Pochettino, a prioridade é Neymar e não Mbappé

O PSG quer renovar com Neymar e Mbappé, que encerram contrato em 2022, mas, se um dos dois tivesse que ser escolhido, eles escolheriam o brasileiro. Esta situação já era conhecida e não mudou com Pochettino no comando, como explica o jornal 'Marca'.

O foco era ver se o técnico iria alterar a prioridade de alguma forma para abrir a porta para uma possível saída de um dos dois. Leonardo, diretor esportivo do clube, já afirmou em diversas ocasiões que o ideal para ele seria prorrogar os contratos dos dois.

O primeiro contacto do novo treinador com eles foi dirigido ao plantel em geral e, mais especificamente, a Kylian, que afirmou em conferência de imprensa que tem espaço para melhorias. Tudo parece indicar que o argentino manterá a demanda que Tuchel instilou no atacante.

O mesmo acontece com Neymar, de quem Mauricio espera o melhor. Portanto, tem ele como o primeiro na lista de renovações. O PSG, sim, tem muito tempo de manobra, pois ainda falta um ano para o brasileiro e o Mbappé negociarem com outras equipes.

Neymar, à margem; Mbappé, apagado

Entre tantas novidades sobre a situação contratual, vale a pena dar uma olhada no que está acontecendo em campo, agora que acabaram as férias de Natal. Nenhum dos jogadores de futebol está chamando tanta atenção quanto normalmente, cada um por um motivo.

Neymar, porque está há algumas semanas afastado do grupo. O objetivo dele e de Pochettino é que ele volte, pelo menos, para a Supertaça. Mbappé, porque está passando por uma ligeira queda em seu nível, que ainda é um dos 'top' do mundo, embora um pouco mais discreto. A razão para isso pode ser o coronavírus.