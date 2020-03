Vasco abre conversas por substituto de Abel Braga

O Vasco começa de forma mais concreta a buscar um novo treinador a partir desta semana. A 'Goal' sabe que uma reunião nesta segunda-feira vai servir para o clube carioca alinhar os detalhes do perfil do substituto de Abel Braga. Zé Ricardo e Alberto Valentim, além dos portugueses Sá Pinto (na foto) e Rui Almeida, estão entre os nomes mais cotados. A lista conta ainda com Thiago Larghi, que há dias está em avaliação.

Com aval do presidente Alexandre Campello, José Luís Moreira, que recentemente assumiu o posto de vice-presidente de futebol, é o responsável por liderar as eventuais negociações. Zé do Táxi, como é chamado nos bastidores do Cruz-Maltino, chegou sugerir no ano passado a contratação de Jorge Jesus, que, no fim, acertou com o arqurrival Flamengo.

Zé Ricardo, entre 2017 e 2018, e Alberto Valentim, entre 2018 e 2019, vale lembrar, já passaram por São Januário. Menos conhecidos no cenário do futebol brasileiro, Sá Pinto, ex-Braga (Portugal) e Standard Liege (Bélgica), e Rui Almeida, ex-Troyes e Caen (ambos da França), atualmente estão desempregados.

Sem muito dinheiro no caixa, o que pode atrapalhar o "garimpo" no mercado de treinadores, o Vasco quitou nas últimas horas a segunda parcela do 13º salário de jogadores e funcionários. Na semana passada, o clube já havia pagado a primeira.