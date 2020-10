Com problema no testículo, James Rodríguez vira desfalque

James Rodríguez não poderá disputar a partida do próximo domingo contra o Newcastle, pela sétima rodada da Premier League. O desfalque foi confirmado por seu treinador, Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

Segundo 'Daily Mail', o motivo da ausência é um problema de testículo, com inflamação após uma dividida com Van Dijk. O caso já deixou o meia de fora do jogo contra o Southampton.

O colombiano de 29 anos já acumula sete partidas, três gols e quatro assistências nesta primeira temporada com o time inglês.

Para esse fim de semana, o Everton também terá os desfalques de Richarlison e Lucas Digne, como também garantiu Ancelotti.