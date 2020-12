Vindo de vitória por 4 a 1 sobre o Santos, o Flamengo está no terceiro lugar da tabela do Brasileirão, com 45 pontos, e agora se prepara pensando no próximo jogo, no domingo, quando recebe o Bahia.

Confira no vídeo acima imagens do treinamento do Rubro-Negro, que já conta com o retorno de Willian Arão. O volante voltou a treinar com bola e pode ter seu retorno a equipe muito em breve.