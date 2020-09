Com sofrimento e gol polêmico, Real Madrid conquista sua 1ª vitória

O jogo entre o Betis e o Real Madrid foi bastante pegado desde o começo. Já no começo, com menos de 2 minutos de jogo, a equipe de Zidane teve um gol anulado por conta de impedimento. Mendy chega em linha de fundo e cruza encontrando Benzema na marca do pênalti. O francês empurrou para o gol... mas estava impedido.

O Betis respondeu logo depois com uma perigosa chegada com Fekir e uma bola cabeceada no chão como manda a regra, que Courtois defendeu de maneira milagrosa.

E após uma breve troca de lances perigosos, o Real Madrid abriu o placar aos 13 minutos com Valverde após uma bela jogada de Benzema. O francês chegou em linha de fundo, lutou com Moreno, ganhou e cruzou para Valverde na pequena área, que tocou desviando de Joel.

Logo depois, Sergio Ramos perdeu um gol feito ao ver a bola sobrar para ele na entrada da área e chutar uma bomba para fora.

Depois disso, foi a vez do Betis pressionar. Com boas chegadas de Sanabrie e Emerson, a equipe espanhola tentava, e tentava, e tentava até que... conseguiu empatar o jogo aos 34 minutos. Em cobrança curta de escanteio, Canales cruzou na área, Mandi subiu mais do que todos e cabeceou com segurança para estufar a rede.

E a pressão foi tanta que o Betis virou o jogo apenas dois minutos depois. William Carvalho recebeu de Fekir na entrada da área e chutou uma bomba no cantinho. Courtois tocou na bola, mas não conseguiu defender.

Com o Betis mais do que animado para o jogo, o resto do 1º tempo foi com o Real Madrid tentando se defender de tomar seu 3º gol.

Na volta do intervalo, o time da casa não teve tanto tempo para curtir sua vitória parcial, pois o Real Madrid empatou o jogo aos 47 minutos. Carvajal entrou na área, cruzou e encontrou Benzema na entrada da pequena área... mas Emerson cortou junto com o francês e a bola acabou entrando no gol. Gol contra do brasileiro do Betis.

O time da casa parece momentaneamente ter sentido esse último gol e, após a expulsão de Emerson ao derrubar Jovic na cara do gol, as coisas se complicaram.

O Real Madrid continuou pressionando, mas o Betis reagiu e voltou a oferecer perigo como se ainda tivesse 11 homens em campo.

Mas não foi suficiente para evitar o polêmico gol na vitória. Mayoral chegou em linha de fundo e conseguiu tocar com a cabeça, dominar e chutar... mas foi travado por Bartra. O jogador do Betis havia se desequilibrado e a bola acabou tocando em seu braço. O juiz analisou o lance e acabou dando pênalti para o Real Madrid. A polêmica está no fato de que o desequilíbrio de Bartra se deu por conta de uma suposta falta de Mayoral, anterior ao toque da bola no braço.

Sergio Ramos cobrou o pênalti e deu a vitória para um Real Madrid que soou, se viu atrás no placar, mas acabou conquistando sua primeira vitória na LaLiga 2020/21.