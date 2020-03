Com sofrimento, Sevilla vence graças a En-Nesyri

O Sevilla recebeu o Osasuna e sofreu para garantir três pontos vitais na luta por uma vaga na próxima edição da Champions.

Os donos da casa foram para o intervalo da partida com dois gols de vantagens, marcados por En-Nesyri logo aos 13 minutos e por Ocampos aos 45'.

Mas o jogo que parecia estar definido se complicou na etapa final com o empate do Osasua. Aridane aos 64' e Roberto Torres dez minutos depois colocaram muita emoção na partida. Já nos acréscimos En-Nesyri marcou, garantiu a vitória e o posto de herói.

Com a vitória o time de Julen Lopetegui chegou aos 46 pontos, assumindo a terceira posição de LaLiga, a sete do Real Madrid e nove do Barcelona. Já o Osasuna é o 12º.

Na próxima rodada os sevilhanos fazem um jogo direto por uma vaga na próxima edição da Champions contra o Atlético de Madrid (4º) no Metropolitano, enquanto o Osasuna recebe o Espanyol (20º).