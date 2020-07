Com sufoco, United garante vaga na Champions

O time de Old Trafford dependia apenas de si para ir à próxima Liga dos Campeões, pois a vitória e o empate garantiam a classificação. Até a derrota poderia servir, mas o Chelsea precisa ser derrotado. Porém, os 'blues' ganharam dos Wolves por 2 a 0 e coube aos 'red devils' fazer o papel de casa. E fizeram.

O Manchester United começou mais agressivo, não deixando espaço para o Leicester criar jogadas. As maiores chances do time da casa vinham nas roubadas de bola e, aos 14 minutos, Ndidi quase abriu o placar quando recebeu a bola na meia-lua após erro de passe na saída do United e soltou uma bomba que passou raspando no travessão de De Gea.

O time de Solskjaer sabia que não podia se distrair que o preço a pagar seria bem alto. Os 'red devils' respondiam com excelentes lançamentos de Rashford buscando Martial e, antes de acabar o 1º tempo, a equipe visitante quase abriu o placar em duas chances claras de gol: Rashford recebeu na marca do pênalti, ajeitou, chutou... e isolou a bola. O outro lance aconteceu em chute de Martial, que recebeu na entrada da área, girou, finalizou e a bola passou perto da trave.

O grande destaque foi para a brilhante zaga do United com Maguire interceptando muito dos passes que chegariam de maneira açucarada nos pés de Iheanacho.

A primeira metade chegou ao fim com os gols reservados todos para a segunda metade.

No 2º tempo, a pergunta não poderia ser outra: quem conquistará a vaga para a próxima Champions?

E um Leicester mais agressivo apareceu no campo com Albrighton chegando com perigo na linha de fundo para cruzar ou para tentar chutes cruzados.

A resposta apareceu com Greenwood, que fez uma bela enfiada para Martial, que ficou sozinho contra o goleiro, mas Schmeichel chegou antes na bola e garantiu a defesa.

A partir daí, foi pressão do Leicester. Primeiro com uma bola desviada de cabeça por Vardy em uma falta cobrada. A bola passou raspando no ângulo de gol de De Gea. E depois com Thomas entrando na área e cruzando para Tielemans na marca do pênalti, que pega de 1ª mas pega errado e a bola sai fraca e desviada para escanteio.

E então, surgiu o primeir gol do jogo. Martial recebeu na entrada da área, ficou no meio de dois (Evans e Morgan) e Evans deu um carrinho para parar o jogador. Cartão amarelo para ele e pênalti para o United. Com direito a paradinha, Bruno Fernandes abriu o placar para o time visitante.

Mas mesmo assim o Leicester não se abalou e quase marcou em duas ótimas chances, primeiro em um chute de Barnes na pequena área após sobra de cruzamento. O chute acabou saindo fraco e em cima do goleiro. E logo depois, Morgan recebeu um cruzamento de Thomas na marca do pênalti. O jogador estava sozinho e furou uma chance clara de gol.

Muitas chances desperdiçadas por nervosismo ou falta de inspiração. Tanta foi a falta de inspiração que o segundo gol do United foi um verdadeiro presente do time da casa. O goleiro foi sair com os pés, perdeu a bola para Ighalo e o jogador só precisou tocar para o gol livre.

Com o resultado, o Manchester United se une ao Liverpool e City e consegue sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, assim como o Chelsea ao derrotar os Wolves.