Com um a mais em campo, Chelsea tem vitória dura sobre o Fulham

O Chelsea visitou o Estádio Craven Cottage neste sábado e não teve vida fácil para derrotar o Fulham em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a expulsão de Antonee Robinson pouco antes do intervalo, as circunstâncias pareciam favorecer a equipe de Frank Lampard, mas o confronto foi difícil mesmo assim.

Na segunda etapa, os 'blues' seguiram dominando e tiveram diversas oportunidades para abrir o placar, mas a marcação dos donos da casa evitou o gol até o meia-atacante Mason Mount marcar aos 78 minutos.

Com a vitória, o Chelsea agora é o oitavo colocado na tabela e soma 29 pontos. O Fulham, com 12, está na 18ª posição.