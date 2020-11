Com um a menos, Benfica evita derrota aos 90 minutos

O Benfica recebeu o Rangers em um duelo de líderes do Grupo D. Nas duas primeiras partidas, portugueses e escoceses venceram, somaram seis pontos e chegaram ao Estádio da Luz para definir quem manteria os 100% de aproveitamento.

Nos primeiros instantes, a equipe de Jorge Jesus parecia estar iniciando uma noite positiva. Com apenas um minuto de bola rolando, Rafa Silva fez ótimo domínio na área, chegou à linha de fundo e cruzou para o meio, onde Goldson desviou contra o próprio gol.

Antes de conseguirem finalizar, os escoceses ganharam a vantagem que mudaria a história do jogo: um cartão vermelho para Otamendi. Após lançamento longo, Kent partiu em velocidade e o juiz viu uma falta do zagueiro do Benfica a poucos metros da entrada da área.

Com um jogador a menos aos 18 minutos, Jorge Jesus teve que fazer uma alteração precoce para equilibrar seu time e decidiu substituir Pizzi por Jardel.

Mesmo com o espaço preenchido no sistema defensivo, os anfitriões sofreram o empate logo em seguida. Aos 23 minutos, foi a vez do gol contra de Diogo Gonçalves, que empurrou para dentro ao tentar desviar um cruzamento forte vindo da direita.

Apenas dois minutos depois, o time português sofreu a virada-relâmpago com Glen Kamara. O meio-campista finlandês encarou a marcação fora da área, ajeitou para o pé direito e chutou rasteiro.

Barisic e Aribo voltaram a finalizar antes do intervalo diante de um Benfica que chutou pela primeira vez ao gol somente aos 39 minutos, mas sem perigo no chute de Rafa Silva.

Na segunda etapa, a vantagem no número de jogadores seguiu fazendo a diferença e o terceiro gol saiu logo aos 51 minutos, com Alfredo Morelos. Em ataque veloz pela direita, Tavernier cruzou rasteiro e com força. Na segunda trave, o colombiano só precisou empurrar para dentro.

O time de Jorge Jesus passou a escapar do quarto gol em finalizações de Kent e Tavernier e ainda descontou em jogada com boa assistência de Darwin Nuñez, que recém havia entrado em campo. Aos 76 minutos, o uruguaio recebeu na área, encarou a marcação, avançou até a linha de fundo e tocou para trás, onde Rafa Silva chegava para bater de primeira para dentro.

Os minutos finais tiveram posse de bola predominantemente do time escocês, mas uma nova escapada de Darwin Nuñez garantiu um ponto já aos 90 minutos, quando recebeu em velocidade após passe de Waldschmidt, ficou na cara do goleiro e mandou para dentro. O jovem, que deixou o banco de reservas aos 60 minutos, foi o grande nome da reação com um jogadores a menos em campo.

Com o resultado, Benfica e Rangers ficam com quatro pontos e permanecem empatados na liderança do Grupo D. O Lech Poznan aparece em terceiro lugar, com três pontos, após derrotar o Standard Liège em jogo realizado simultaneamente. Os belgas ainda não pontuaram e ocupam a lanterna.

Na próxima rodada, os confrontos de hoje se repetem. O times de Steven Gerard e Jorge Jesus voltam a se enfrentar, em partida marcada para 26 de novembro.