Com Varane, Sergio Ramos deixou de ser imprescindível?

A liderança de Raphaël Varane, o crescimento de Nacho Fernández após a superação do COVID-19 e a continuidade na atuação de Ferland Mendy permitiram ao Real Madrid recuperar a segurança defensiva que o levou a conquistar a última LaLiga e sobreviver à ausência de seu capitão e referência, Sergio Ramos.

Era hora de dar um passo em frente no Real Madrid. A praga de baixas que se arrasta com a defesa e a lacuna deixada pelo líder na retaguarda exigiram um bom desempenho dos jogadores disponíveis. Um único chute dado aos rivais nos últimos dois jogos, contra o Getafe e o Valencia, é um fato devastador, do qual nasce a melhoria do Real Madrid. Três vitórias consecutivas dão os pontos e a tranquilidade que a equipe merengue precisava.

A reconstrução foi feita por Zidane com a ausência de um jogador intocável como Ramos. Já são 13 de 31 (42%), os jogos do Real Madrid sem seu capitão. Sem o capitão, ele naufragou nas duas partidas da Champions League contra o Shakhtar, foi eliminado da Copa do Rei por um time da Segunda B como Alcoyano e perdeu em Alfredo di Stéfano contra rivais de outras lutas como Alavés e Levante.

Ramos perdeu cinco jogos devido a uma lesão no tendão direito, não jogou o primeiro jogo de 2021 por problemas de estômago contra o Celta e já está há sete jogos fora da equipe devido a lesão no menisco, com o tratamento conservador inicial e a operação subsequente. Com ele em campo, vieram também derrotas dolorosas. Contra o Cádiz e o Athletic Bilbao em casa na LaLiga ou a derrota sofrida no Mestalla.

A realidade é que Zidane passou de não poder contar com sua referência em apenas dois jogos na última LaLiga, devido a uma lesão no tornozelo, a ter que encontrar soluções em quase metade dos jogos desta temporada, aquele com mais jogos abandonados por Ramos devido a lesão. Sem encontrar resposta no brasileiro Militão, o técnico acabou recorrendo ao usual, Nacho.